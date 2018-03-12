За прошлые сутки в Афганистане уничтожено более 170 боевиков

Министерство обороны Афганистана сообщило о 171 боевике террористических группировок, уничтоженном за последние сутки в десяти провинциях страны, передает РИА Новости.

"За сутки убит 171 боевик, из которых шесть из ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"), в ходе военных операций в десяти провинциях", — сообщило минобороны в ежедневной сводке.

По данным ведомства, больше всего террористов удалось ликвидировать в южной провинции Кандагар - 54.

В Афганистане активны террористы ИГ и боевики радикального движения Талибан.

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