За прошлые сутки в Афганистане уничтожено более 170 боевиков

Министерство обороны Афганистана сообщило о 171 боевике террористических группировок, уничтоженном за последние сутки в десяти провинциях страны, передает РИА Новости.
"За сутки убит 171 боевик, из которых шесть из ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"), в ходе военных операций в десяти провинциях", — сообщило минобороны в ежедневной сводке.
По данным ведомства, больше всего террористов удалось ликвидировать в южной провинции Кандагар - 54.
В Афганистане активны террористы ИГ и боевики радикального движения Талибан.
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