В Аргентине пять человек погибли при крушении самолета

Пять человек стали жертвами катастрофы небольшого самолета в Аргентине, сообщает в воскресенье бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации этой страны, передает РИА Новости.
"Катастрофа самолета PA 34 Piper… в сельской местности между Кему-Кему и Пеллегрини (провинция Ла-Пампа). Пять человек на борту погибли", - сообщило бюро в своем микроблоге в Twitter.
Самолет направлялся из провинции Мендоса в провинцию Буэнос-Айрес. Среди погибших - пилот и четыре пассажира.
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