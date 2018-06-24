ДТП в Индии унесло жизни 15 человек

24 июня 2018 21:35 (UTC+04:00)

Трактор с прицепом, перевозивший более 20 человек, съехал в канал в штате Телангана на юго-востоке Индии, 14 женщин и ребенок погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел примерно в 70 километрах от Хайдарабада, столицы штата. По предварительным данным, водитель потерял управление, когда пытался избежать столкновения с другим транспортным средством.

"Среди погибших 14 женщин и ребенок. По меньшей мере еще семь человек получили ранения в результате происшествия, их доставили в ближайшую больницу", - сообщил представитель полиции С. Рамеш.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Мексике шесть человек погибли при ДТП
Другие страны 24 июня 06:16
Министр нефти Ирана: Япония продолжает закупки иранской нефти
Экономика 22 июня 16:37
В Индии в крупном ДТП погибли 12 человек
Другие страны 21 июня 09:48
Туркменистан проведёт роуд-шоу по привлечению финансирования для проекта ТАПИ
Энергетика 21 июня 00:17
В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате
Другие страны 20 июня 06:24
В Мексике девять человек погибли в результате ДТП с автобусом
Другие страны 20 июня 03:09
В Индии более 250 человек отравились на ужине в честь новоселья
Другие страны 19 июня 16:48
Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Москве, удовлетворительное - посольство
Происшествия 18 июня 20:07
В США пять нелегальных мигрантов погибли в ДТП
США 18 июня 02:32
Около 40 человек пострадали в результате крупного ДТП в Турции
Турция 18 июня 01:15
Более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш
Другие страны 18 июня 00:31
В Бельгии 20 человек пострадали при ДТП во время велогонки
Европа 17 июня 23:16
В Мексике семь человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 17 июня 03:30
В центре Москвы семь человек пострадали из-за наезда такси
Россия 16 июня 20:58
В Индии в ДТП с автобусом погибли шесть человек
В мире 16 июня 19:34
СМИ: Индия повышает пошлины на 30 товаров из США
Другие страны 16 июня 16:47
Число погибших в ДТП в Боливии увеличилось до 17 человек
Другие страны 16 июня 03:36
В Индии заявили о приближении экологической катастрофы из-за нехватки воды
Другие страны 15 июня 10:16