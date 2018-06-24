ДТП в Индии унесло жизни 15 человек

Трактор с прицепом, перевозивший более 20 человек, съехал в канал в штате Телангана на юго-востоке Индии, 14 женщин и ребенок погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел примерно в 70 километрах от Хайдарабада, столицы штата. По предварительным данным, водитель потерял управление, когда пытался избежать столкновения с другим транспортным средством.

"Среди погибших 14 женщин и ребенок. По меньшей мере еще семь человек получили ранения в результате происшествия, их доставили в ближайшую больницу", - сообщил представитель полиции С. Рамеш.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

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