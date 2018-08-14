В Уганде после нападения на кортеж президента задержали троих чиновников

Три члена парламента Уганды оказались среди задержанных в связи с нападением на кортеж президента страны Йовери Мусевени, сообщается в пресс-релизе полиции, опубликованном в Facebook, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Аруа в понедельник - последний день выборов нового члена парламента на место ранее убитого Ибрагима Абириги. Сообщается, что нападавшие были из числа сторонников независимого кандидата Кассиано Вадри.

"Большое число подозреваемых были задержаны, включая следующих: кандидат Кассиано Вадри, члены парламента Поль Мвиру (Paul Mwiru), Джеральд Каруханга (Gerald Karuhanga), Роберт Сентаму Киягуланьи (Robert Ssentamu Kyuagulanyi) и бывший член парламента Майкл Мабикке (Mickael Mabbikke)", -напад говорится в пресс-релизе.

Служба безопасности вмешалась, когда нападавшие разбили окно одной из машин кортежа. Во избежание эскалации конфликта правоохранители были вынуждены прибегнуть к слезоточивому газу и стрельбе. Как сообщается, расследование инцидента продолжается.

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