Мексиканская полиция застрелила пятерых предполагаемых бандитов

19 августа 2018 06:20 (UTC+04:00)

Пять предполагаемых бандитов были застрелены в субботу полицией в городе Рейноса мексиканского штата Тамаулипас, передает РИА Новости.

Как отмечает портал Excelsior, полицейские прибыли по звонку от граждан, сообщивших о нападении вооруженных людей на автомобили на одной из дорог с целью грабежа и похищения машин.

В начавшейся перестрелке с силами правопорядка были убиты четыре мужчины и одна женщина из числа предполагаемых преступников. Также были конфискованы две машины злоумышленников и огнестрельное оружие, дополняется в сообщении.

Рейноса часто фигурирует в криминальных сводках. Приграничный с США штат Тамаулипас, где находится этот город, является ареной противостояния нескольких мощных мексиканских картелей в контроле над поставками наркотиков в США.

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