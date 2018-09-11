В Viber сообщили об устранении проблем в работе мессенджера

Специалисты Viber устранили неполадки в работе своего мессенджера, вскоре он станет вновь доступен для всех пользователей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе мессенджера.

"Нам известно, что некоторые пользователи Viber испытывают сложности с подключением. Наши специалисты уже решили возникшую задачу, и работа сервиса будет постепенно восстановлена. Благодарим пользователей за терпение", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что проблемы в работе Viber наблюдаются у пользователей по всему миру. Сбой произошел около 17:00 мск. Чаще других с проблемами в работе мессенджера сталкиваются пользователи из России, Белоруссии, Украины, Польши, Непала и ОАЭ. О сбоях также сообщают жители Франции, Германии, Венгрии, Италии, Великобритании, США и других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.