В Афганистане вооруженные силы ликвидировали 18 талибов

13 сентября 2018 12:51 (UTC+04:00)

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы, еще 11 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного афганскими военными в южной провинции Кандагар, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя вооруженных сил Афганистана, передает РИА Новости.

Операция проводилась в ночь со среды на четверг. Афганские военные сбросили бомбы на убежища боевиков в двух районах провинции, сообщил представитель военных Мухаммед Садек.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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