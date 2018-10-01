Число погибших из-за тайфуна "Трами" в Японии возросло до четырех человек

Число погибших при прохождении мощного тайфуна "Трами" в Японии выросло до 4 человек, более 200 получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Ранее сообщалось о двух погибших и не менее 100 пострадавших.

Мощный тайфун "Трами", которому был присвоен порядковый номер 24, обрушился на японский архипелаг в воскресенье. Циклон, который сопровождали ураганные ветра и шквалистый ливень, пронесся от южной префектуры Окинава до севера главного японского острова Хонсю.

По последним данным, в результате удара стихии погибли четверо, пострадали не менее 205 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести. Около 3,8 миллиона японцев по всей стране получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозой оползней и наводнений.

Наблюдались перебои с подачей электроэнергии и работе операторов сотовой связи. Заблаговременно были отменены рейсы поездов, в том числе скоростных "синкансэнов" между Токио и Осакой, рейсовых автобусов. Было приостановлено паромное сообщение. Международный аэропорт "Кансай" в Осаке, который затопило в сентябре во время тайфуна "Джеби", вновь был закрыт, отменены свыше 1 тысячи авиарейсов.

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