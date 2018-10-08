На выборах в Бразилии были заменены почти 1,7 тыс. урн для голосования

Не менее 1695 электронных урн для голосования были заменены в день всеобщих выборов в Бразилии. Таковы обновленные данные, распространенные в воскресенье Высшим избирательным судом (ВИС, аналог Центризбиркома) республики, сообщает ТАСС.

По информации этого органа, замена состоялась из-за технических проблем. После установки новых устройств голосование продолжилось в нормальном режиме. В ВИС подчеркивают, что речь идет лишь о 0,33% от общего числа электронных урн.

Также за различные нарушения избирательного законодательства в течение дня в полицейские участки были доставлены 183 человека, причем шестеро из них являются кандидатами на различные должности. Ранее сообщалось о 134 задержанных. Подавляющее большинство из них отпущены сразу после дачи показаний.

Всеобщие - президентские, парламентские и губернаторские - выборы проходили в воскресенье в Бразилии. К настоящему моменту голосование завершилось во всех регионах страны, кроме штата Акри.

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