Жертвами столкновений в Нигерии стали более 50 человек

Более 50 человек погибли в ходе столкновений в нигерийском штате Кадуна. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает местное издание Nation со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, в ходе начавшихся в четверг столкновений погибли 55 человек. Полиция была вынуждена вмешаться, 22 человека были задержаны и допрошены.

В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает, что причиной столкновений стал конфликт на рынке между мусульманскими и христианскими грузчиками.

"Президент Мохаммаду Бухари осуждает недавние межобщинные столкновения в Касуван Магани, штат Кадун", — цитирует агентство коммюнике.

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