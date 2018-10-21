Жертвами столкновений в Нигерии стали более 50 человек

21 октября 2018 04:25 (UTC+04:00)

Более 50 человек погибли в ходе столкновений в нигерийском штате Кадуна. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает местное издание Nation со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, в ходе начавшихся в четверг столкновений погибли 55 человек. Полиция была вынуждена вмешаться, 22 человека были задержаны и допрошены.

В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает, что причиной столкновений стал конфликт на рынке между мусульманскими и христианскими грузчиками.

"Президент Мохаммаду Бухари осуждает недавние межобщинные столкновения в Касуван Магани, штат Кадун", — цитирует агентство коммюнике.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв взрыва и пожара на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек
Другие страны 16 октября 01:28
Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек
Другие страны 14 октября 06:05
В результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек
Другие страны 13 октября 01:21
Силы ополчения Нигерии отпустили из своих рядов более 800 детей
Другие страны 12 октября 23:58
За 10 лет в Казахстан привлечено 250 млрд долларов
Казахстан 28 сентября 14:49
Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек
Другие страны 23 сентября 23:43
Лента новостей
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4
В мире 05:07
Глава МИД Германии не видит оснований для поставки оружия Эр-Рияду
Европа 04:00
Трамп может до ноября объявить о решении снизить налоги для американцев со средним доходом
США 03:26
Названы самые популярные страны у путешественников-одиночек
В мире 02:55
Трамп о выходе из договора о РСМД: США нужно развивать вооружения
США 02:28
В Минобороны РФ сообщили об обнаружении фрагментов тел летчиков с Л-39
Россия 01:53
Феерическое день рождение Тунзали Агаевой в Бакинском Конгресс центре при аншлаге (ФОТО)
Звёздный мир 01:36
Международная федерация журналистов просит США и ЕС ввести санкции против Эр-Рияда
В мире 01:08
Трамп заявил, что выйдет из договора о РСМД
США 00:39