В Таиланде один человек погиб при первом ударе урагана Pabuk

Один человек погиб, ещё один пропал без вести днем в пятницу на юге Таиланда при первом ударе тропического урагана Pabuk, сообщает Третий национальный телеканал страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первой жертвой урагана, в середине дня в пятницу обрушившегося на провинции "Крайнего юга" Таиланда – Паттани и Сонгкла – стал местный рыбак, которого сильной волной смыло с палубы терпящего крушение малого рыболовного судна вместе с ещё пятью товарищами у берегов провинции Паттани. Четверо членов экипажа судна спаслись, один пока считается попавшим без вести. Тело погибшего рыбака было найдено местными жителями на берегу, сообщает телеканал.

Основная мощь урагана пришлась на побережье провинции Накхон Ситхаммарат. По данным таиландского Метеорологического центра, скорость ветра там достигала 75 километров в час. Ветер валил деревья, падавшие на крыши домов, выкорчевывал телеграфные столбы, рвал линии электропередач. Часть береговой линии оказалась под метровым слоем морской воды, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда. Из пострадавших районов пока не поступают данные о погибших или пострадавших. В четверг и утром в пятницу из прибрежных районов провинции были эвакуированы более 30 тысяч человек. Эвакуацию осуществляли военные, говорится в сообщении.

Населённые пункты прибрежной полосы провинции Накхон Ситхаммарат и ряда районов провинции Сурат Тхани подверглись значительным разрушениям. По информации таиландского Метеорологического центра, ураган Pabuk продолжает движение в северо-западном направлении; ожидается, что он достигнет туристических зон Пхукета и провинций Краби и Пханга около полуночи (20.00 мск).