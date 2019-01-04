В Таиланде один человек погиб при первом ударе урагана Pabuk

Один человек погиб, ещё один пропал без вести днем в пятницу на юге Таиланда при первом ударе тропического урагана Pabuk, сообщает Третий национальный телеканал страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Первой жертвой урагана, в середине дня в пятницу обрушившегося на провинции "Крайнего юга" Таиланда – Паттани и Сонгкла – стал местный рыбак, которого сильной волной смыло с палубы терпящего крушение малого рыболовного судна вместе с ещё пятью товарищами у берегов провинции Паттани. Четверо членов экипажа судна спаслись, один пока считается попавшим без вести. Тело погибшего рыбака было найдено местными жителями на берегу, сообщает телеканал.
Основная мощь урагана пришлась на побережье провинции Накхон Ситхаммарат. По данным таиландского Метеорологического центра, скорость ветра там достигала 75 километров в час. Ветер валил деревья, падавшие на крыши домов, выкорчевывал телеграфные столбы, рвал линии электропередач. Часть береговой линии оказалась под метровым слоем морской воды, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда. Из пострадавших районов пока не поступают данные о погибших или пострадавших. В четверг и утром в пятницу из прибрежных районов провинции были эвакуированы более 30 тысяч человек. Эвакуацию осуществляли военные, говорится в сообщении.
Населённые пункты прибрежной полосы провинции Накхон Ситхаммарат и ряда районов провинции Сурат Тхани подверглись значительным разрушениям. По информации таиландского Метеорологического центра, ураган Pabuk продолжает движение в северо-западном направлении; ожидается, что он достигнет туристических зон Пхукета и провинций Краби и Пханга около полуночи (20.00 мск).
Скорость передвижения урагана, по информации синоптиков, в настоящее время составляет 18 километров в час, что ниже 25 километров в час, которые отмечались около полудня по местному времени (08.00 мск). В сообщении Метеорологического центра Таиланда говорится также, что после прохождения провинции Накхон Ситхаммарат ураган может ослабнуть и вернуться к состоянию области низкого давления, которая вызовет сильные дожди, но не вызовет разрушительных ветров.
В главных туристических зонах провинции Сурат Тхани – на островах Самуи и Пханган – днем в пятницу прошли кратковременные дожди. Сильное волнение отмечалось на море, однако резких порывов ветра почти не было.
Волны на море большие, это хорошо заметно. Но дождя сейчас нет. Днем прошёл небольшой дождь, и все. Честно говоря, чувства опасности погода не вызывает. Неожиданный ливень с грозой в августе, а это тут нередко бывает – куда страшнее", - сказал в пятницу вечером РИА Новости по телефону россиянин Артур Тигров, живущий на острове Самуи.
"Мне вообще кажется, что ураган уже прошёл. Он, похоже, обошел нас и соседние острова стороной", - добавил россиянин.
Российский турист, попросивший не называть его имя, сообщил с острова Пханган, с которым в пятницу полностью прекращено паромное и лодочное сообщение, что в четверг остров покинули многие иностранные туристы, однако большинство находившихся на острове россиян предпочли остаться.
Граждане РФ, находящиеся на острове Пхукет и островах провинции Краби неподалёку от Пхукета, сообщают пока только о моросящем дожде. Газета Bangkok Post пишет об эвакуации туристов с ряда небольших островов неподалёку от Пхукета и о готовности убежищ, которые предоставит туристам и местным жителям в случае опасности администрация острова.
Моросящий дождь идёт и в Паттайе, отстоящей от основного района бедствия на 510 километров.
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