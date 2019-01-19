Власти эвакуировали жителей из района взрыва трубопровода в Мексике

Власти эвакуировали жителей из района взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщила в пятницу вечером компания Pemex, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным губернатора штата Омара Файяда, на месте взрыва погибли 20 человек, ранения получили более 60. Эти люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.

"Жители зоны были эвакуированы, территория закрыта, оказывается помощь властями штата, муниципалитета и военными, идет оценка ущерба", - говорится в сообщении Pemex. Сейчас на месте работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города Тула объявлена тревога. При этом пострадавшие с тяжелыми ожогами будут направлены в два госпиталя в Мехико.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила в своем микроблоге в Twitter, что к месту трагедии власти города направляют четыре медицинских вертолета.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, объявивший ранее настоящую войну похитителям топлива, заявил, что власти помогут пострадавшим.

"Очень сожалею о серьезной ситуации в Тлауэлильпане в связи со взрывом на трубопроводе. Я нахожусь в Агуаскальентесе, и, как только глава Pemex и министр обороны мне сообщили, сразу дал указания, чтобы взяли под контроль пламя и помогли жертвам. Призываю все правительство оказать помощь людям на месте", – написал Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.