В Токио заявили, что не намерены больше обсуждать инцидент с южнокорейским кораблем

22 января 2019 10:55 (UTC+04:00)

Правительство Японии больше не намерено продолжать консультации с Сеулом по поводу инцидента, в ходе которого, как утверждают в Токио, южнокорейский боевой корабль во второй половине декабря захватил своим радаром управления оружейными системами пролетавший в его районе патрульный самолет японских ВМС. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Токио настроен на поддержание тесного диалога с Сеулом по военным вопросам, передает информационное агентство Kyodo. "Мы не думаем, что продолжение консультаций приведет к выявлению истины, - заявил генсек кабинета в ответ на вопросы об инциденте с радаром. - Мы считаем затруднительным продолжение диалога в Южной Кореей по этому поводу".

"В то же время мы будем тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей по различным вопросам, в первую очередь по проблеме КНДР, - сказал он. - Важен постоянный обмен мнениями между оборонными ведомствами наших стран".

Токио настойчиво обвиняет Сеул в том, что его боевой корабль 20 декабря несколько раз захватывал своим боевым радаром самолет ВМС Японии, что, как утверждается, могло иметь крайне опасные последствия. Инцидент произошел в Японском море к северу от полуострова Ното в центральной части острова Хонсю.

Сеул категорически отвергает обвинения в свой адрес. Как утверждают в Южной Корее, 20 декабря корабль ВМС страны выполнял операцию по оказанию помощи потерпевшему бедствие в Японском море рыболовному судну из КНДР. На пролетавший на низкой высоте над эсминцем японский патрульный самолет, по версии Сеула, были направлены оптические средства слежения, боевой радар был отключен.

Стороны в связи с этим уже несколько раз заявляли друг другу протесты, прошло несколько раундов консультаций, которые не дали результата. Япония и Южная Корея обнародовали видеозаписи, подтверждающие их версии случившегося. Распространенные в Сеуле кадры сопровождаются разъяснением на пяти языках, включая русский.

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