Крушение самолета в Новой Зеландии: двое погибших

24 марта 2019 15:07 (UTC+04:00)

Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Об исчезновении самолета модели Diamond DA42 стало известно в субботу в 22:00 по местному времени. Из-за неблагоприятных погодных условий обнаружить воздушное судно удалось лишь в воскресенье, оно разбилось на возвышенности недалеко от города Таупо (Северный остров).

Как заявили в оклендской летной школе Ardmore, где работали погибшие, оба мужчины были опытными пилотами и на данный момент неясно, что стало причиной крушения, пишет газета.

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