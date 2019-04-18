В Бразилиа усилили меры безопасности накануне протестов

18 апреля 2019 04:36 (UTC+04:00)

Бразильские власти усилили меры безопасности в Бразилиа накануне запланированных на следующей неделе протестных акций. Соответствующее распоряжение министра юстиции и общественной безопасности страны опубликовано в среду в официальном издании правительства страны Diario Oficial, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Национальные силы правопорядка в течение ближайших 33 дней будут обеспечивать охрану центральной части города, где расположены рабочая резиденция президента, парламент, высший судебный орган, а также основные министерства и ведомства.

Необходимость таких мер обусловлена планами по проведению здесь 24-26 апреля ежегодной массовой акции коренного населения страны - "Марша индейцев", приуроченного к национальному дню индейцев. По опыту прошлых общественных манифестаций в этой части столицы, власти опасаются актов вандализма, возможного ущерба госимуществу, а также провокаций со стороны отдельных политических сил.

Массовые протесты 24 мая 2017 года в Бразилиа против бывшего главы государства Мишела Темера привели к беспорядкам, в результате которых пострадали 49 человек. Для обеспечения безопасности и права на осуществление мирного протеста правительство было вынуждено привлечь вооруженные силы.

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