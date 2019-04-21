Выборы президента Украины завершились на 11 заграничных участках

Голосование на выборах президента Украины завершилось на 11 участках из 101 в заграничном избирательном округе, заявила в воскресенье член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 17.00 уже завершился процесс голосования на 11-ти заграничных избирательных участках", - заявила Бернацкая на пресс-конференции.

По ее словам, голосование завершилось в посольствах Украины в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Киргизии.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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