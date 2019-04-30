Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим во дворце монарха в центре Токио будут проведены уникальные церемонии - религиозные и гражданские, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первую половину дня 85-летний Акихито в ритуальном костюме по придворной моде раннего средневековья посетит расположенный на территории дворцового комплекса храм, посвященный 124 предыдущим императорам Японии. Там он окончательно в символической форме доложит о своем отречении верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов. Этот ритуал будет закрытым для публики, он считается неофициальным, семейным делом императора.

Затем, во второй половине дня в самом престижном - "Сосновом" - зале дворца состоится официальная гражданская церемония по случаю отречения. В ней примут участие примерно 300 человек - члены семьи монарха, министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда и представители органов местного самоуправления.

На церемонии от имени граждан Японии выступит премьер-министр Синдзо Абэ. Затем с последними словами в качестве императора к народу обратится сам Акихито. Монархом он будет считаться до последней секунды 30 апреля. С началом следующего дня императором станет его 59-летний старший сын Нарухито. Одновременно произойдет смена эпох, по которым в Японии ведется летоисчисление наряду с использованием общепринятой международной системы.

На смену последнему 31-му году эры Хэйсэй ("Установления мира") Акихито придет 1-й год эпохи Рэйва ("Прекрасной гармонии") нового императора Нарухито.

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