Император Японии Акихито покидает престол

30 апреля 2019 02:55 (UTC+04:00)

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим во дворце монарха в центре Токио будут проведены уникальные церемонии - религиозные и гражданские, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первую половину дня 85-летний Акихито в ритуальном костюме по придворной моде раннего средневековья посетит расположенный на территории дворцового комплекса храм, посвященный 124 предыдущим императорам Японии. Там он окончательно в символической форме доложит о своем отречении верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов. Этот ритуал будет закрытым для публики, он считается неофициальным, семейным делом императора.

Затем, во второй половине дня в самом престижном - "Сосновом" - зале дворца состоится официальная гражданская церемония по случаю отречения. В ней примут участие примерно 300 человек - члены семьи монарха, министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда и представители органов местного самоуправления.

На церемонии от имени граждан Японии выступит премьер-министр Синдзо Абэ. Затем с последними словами в качестве императора к народу обратится сам Акихито. Монархом он будет считаться до последней секунды 30 апреля. С началом следующего дня императором станет его 59-летний старший сын Нарухито. Одновременно произойдет смена эпох, по которым в Японии ведется летоисчисление наряду с использованием общепринятой международной системы.

На смену последнему 31-му году эры Хэйсэй ("Установления мира") Акихито придет 1-й год эпохи Рэйва ("Прекрасной гармонии") нового императора Нарухито.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Японцы ждут от эры правления нового императора перемен к лучшему
В мире 29 апреля 12:06
Япония намерена вдвое увеличить дальность своих ракет класса "земля - корабль"
Другие страны 29 апреля 06:02
Трюдо и Абэ договорились укреплять торговые, научные и военные связи Канады и Японии
В мире 29 апреля 00:36
На острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 28 апреля 00:36
Неизвестный положил два ножа на школьную парту японского принца Хисахито
В мире 27 апреля 09:17
Япония подтвердила намерение в скором времени заключить с США торговое соглашение
Другие страны 27 апреля 06:44
Лента новостей
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
США 02:39
Flydubai обсуждает с Airbus поставку лайнеров на замену Boeing 737 MAX
Арабские страны 02:23
Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку
США 02:01
Трамп уведомил конгресс об отказе ратифицировать договор о торговле оружием
США 01:46
В Мексике мигрант умер на крыше грузового поезда на пути в США
Другие страны 01:27
Госдеп прокомментировал новое видео с главарем ИГ
США 01:05
Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья
В мире 00:44
"Порту" стал победителем Юношеской лиги УЕФА
Спорт 00:29
В Калифорнии власти задержали мужчину, планировавшего осуществить теракт
США 00:09