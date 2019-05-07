Премьер Ливана пригрозил принять меры против участников забастовок

7 мая 2019 04:36 (UTC+04:00)

Глава правительства Ливана Саад Харири пригрозил в понедельник принять меры административного воздействия против госслужащих, участвующих в продолжающихся четвертый день забастовках, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя допустить, чтобы в результате акций социального протеста была парализована работа государственных институтов", - заявил премьер, слова которого приводит газета Daily Star.

Харири напомнил, что "закон запрещает госслужащим участвовать в забастовках и подстрекать к ним". Свое заявление премьер сделал после экстренного совещания с президентом республики Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри, которое прошло во дворце Баабда.

Профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки на прошлой неделе после появившихся сообщений о намерениях властей сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора. В понедельник к ним присоединились служащие Банка Ливана. В результате Бейрутская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями до особого уведомления.

Премьер успокоил общественность, подчеркнув, что Ливану не грозит банкротство, несмотря на государственный долг в почти 90 млрд долларов. "Тем не менее мы должны принять все необходимые меры, чтобы избежать греческого сценария", - указал он. Харири заверил также граждан, что сокращение зарплат не затронет слои населения с невысокими доходами.

Причиной непопулярных мер, на которые вынужден пойти коалиционный кабинет, стали жесткие условия по предоставлению кредитов, выдвинутые Всемирным банком. Сокращения расходных статей бюджета позволит Ливану получить от международных кредиторов свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирию из Иордании и Ливана вернулись свыше 1,3 тысячи беженцев
В мире 6 мая 15:54
Пилоты авиакомпании SAS завершили забастовку
В мире 3 мая 10:38
В Бейруте продолжаются антиармянские акции протеста (ВИДЕО)
Турция 2 мая 11:06
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
В мире 1 мая 12:45
СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции
Европа 26 апреля 04:58
Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки из Иордании и Ливана
В мире 22 апреля 12:05
Лента новостей
Европейские страны обсудят механизм расчетов с Ираном
В мире 06:07
В России создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях
Россия 05:35
Главный соперник Кортисо на выборах президента Панамы не будет оспаривать результаты
Другие страны 05:15
Лидеры ЕС обсудят на саммите в Румынии стратегию сообщества на ближайшие пять лет
Европа 04:41
Morgan Stanley свернет банковскую деятельность в России
Бизнес 04:04
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо
Арабские страны 03:35
Глава Минфина США отказался передавать демократам в Конгрессе налоговые декларации Трампа
США 03:17
Катар выделит $480 млн на оказание помощи жителям палестинских территорий
Арабские страны 02:56
Помпео рассказал об итогах переговоров Лавровым
США 02:49