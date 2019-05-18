В Австралии началось голосование на всеобщих федеральных выборах

18 мая 2019 03:17 (UTC+04:00)

Голосование на выборах в федеральный парламент началось в субботу в Австралии. Первые избирательные участки открылись на восточном побережье страны в 08:00 утра местного времени (01:00 мск), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали ТАСС в австралийской избирательной комиссии (Australian Electoral Commission, AEC), отдать свой голос в ходе этих выборов смогут более 16,5 из 25 млн жителей страны, которым предстоит выбрать 151 депутата в Палату представителей и 40 из 76 сенаторов. Еще 36 сенаторов, согласно выборному законодательству Австралии, будут избраны до 2 ноября.

Как пояснил в ходе пресс-конференции глава AEC Том Роджерс, избирательная кампания 2019 года стала самой масштабной в истории страны. В ней задействованы более 80 тыс. волонтеров - сотрудников местных и региональных избирательных комиссий, работающих на более чем 8 тыс. участков. В течение дня выборов 558 мобильных бригад для голосования посетят более 3 тыс. отдаленных поселков и деревень континента, а также госпитали, лечебницы и дома престарелых. Еще 85 избирательных участков будут работать в посольствах и консульствах Австралии по всему миру.

По данным AEC, в этом году на 151 кресло в федеральной Палате представителей претендуют 1056 политиков. Еще 458 поборются за 40 мест в Сенате. Партия или коалиция, которая получит большинство мест в новом парламенте, станет правящей и сформирует правительство из депутатов своей фракции, а ее лидер станет премьер-министром. Для победы необходимо получить не менее 76 кресел в Палате представителей.

Основная борьба за большинство в парламенте разворачивается между Лейбористской и Либеральной партиями. Последняя с 2013 года возглавляет правительство страны в коалиции с Национальной партией Австралии. Также в числе политических сил, которые могут войти в парламент, сформировав фракции, - Партия "зеленых", партия "Объединенная Австралия" и основанная независимым сенатором из Южной Австралии политическая организация "Команда Ника Ксенофона".

Избирательные участки закроются в 18:00 местного времени (11:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи (17:00 мск).

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