На Кубе автомобиль наехал на пешеходов

19 мая 2019 20:48 (UTC+04:00)

Три человека погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Малекон на Кубе, сообщает агентство ACN со ссылкой на медиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Пострадавших доставили в больницы, из них четверо были прооперированы. Отмечается, что среди пострадавших - два иностранца. По данным агентства, автомобиль был старым.

По информации агентства EFE, пострадали более 30 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Причиной крушения Boeing 737 на Кубе в мае 2018 года стала ошибка пилотов
Другие страны 17 мая 03:04
ЕС сожалеет о вступлении в силу закона Хелмса-Бертона в отношении собственности на Кубе
В мире 2 мая 09:34
США включили в список ограничений по Кубе пять юридических лиц
США 25 апреля 06:10
На Кубе в ДТП с участием двух грузовиков пострадали 32 человека
В мире 22 апреля 09:44
В МИД Китая призвали США полностью снять торговую блокаду Кубы
В мире 18 апреля 14:07
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США 18 апреля 00:25
Лента новостей
Голландские футболисты стали победителями юношеского чемпионата Европы
Спорт 21:37
Гимнастика в Азербайджане развивается благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Яна Батыршина
Политика 21:04
В Азербайджане прошел приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей
Общество 20:51
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал в июне принять решение об уровне добычи нефти
Энергетика 20:33
В Швейцарии на референдуме поддержали ужесточение правил приобретения оружия
Европа 20:15
Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы - 2020
Спорт 19:59
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны 19:44
Аль-Фалех заявил, что решение ОПЕК+ должно способствовать снижению мировых запасов нефти
Энергетика 19:23
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 19.05.2019
Политика 19:00