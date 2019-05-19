На Кубе автомобиль наехал на пешеходов

Три человека погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на набережной Малекон на Кубе, сообщает агентство ACN со ссылкой на медиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Пострадавших доставили в больницы, из них четверо были прооперированы. Отмечается, что среди пострадавших - два иностранца. По данным агентства, автомобиль был старым.

По информации агентства EFE, пострадали более 30 человек.

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