В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

4 июня 2019 16:24 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, несколько пострадали во вторник в результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Полиция может подтвердить, что в настоящее время есть четыре жертвы, многочисленные ранения и несколько мест преступления", - сообщила полиция региона Северная территория в Facebook.

По данным издания Sydney Morning Herald, инцидент произошел приблизительно в 18:00 по местному времени. После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем - в пригород Вулнер.

По данным полиции, в настоящее время подозреваемый в стрельбе находится под стражей, полицейская операция продолжается.

"Полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом", - отметили в полиции.

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