В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов

10 июня 2019 00:20 (UTC+04:00)

Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге, сообщил телеканал RTHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч.

Сотрудникам полиции удалось задержать семь человек, был применен слезоточивый газ.

Некоторые протестующие прислушались к призыву осадить Законодательный совет, и после полуночи по местному времени начались ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие закидывали полицейских бутылками. В ответ на это правоохранители неоднократно применяли перцовый газ и дубинки против демонстрантов.

По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаз. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.

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