Ученые нашли огромные залежи металла на Луне

Исследователи обнаружили магнитную аномалию на южном полюсе Луны, которая объясняется остатками гигантского астероида, до сих пор "законсервированного" в мантии спутника Земли, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, огромная масса металла залегает под поверхностью кратера Южный полюс – Эйткен, который расположен на обратной стороне Луны и считается самым крупным кратером Солнечной системы, образовавшимся в результате удара другого небесного тела. Предполагается, что астероид врезался в этот район Луны около четырех миллиардов лет назад.

"Представьте себе зарытую под землей груду металла, которая в пять раз больше, чем Большой остров на Гавайских островах. Мы неожиданно столкнулись примерно с такой массой", - сказал ведущий автор исследования Питер Джеймс, старший преподаватель планетарной геофизики в Бэйлорском университете. Иными словами, вес "аномалии", по оценке ученых, составляет порядка 2,4 септиллионов тонн, отмечается в материале.

Джеймс и его коллеги обнаружили гигантское "вкрапление" металла, сравнивая топографические карты Луны с данными, которая собрала программа НАСА по изучению гравитационного поля и внутреннего строения Луны (GRAIL): эксперимент 2011 года, в рамках которого два спутника двигались по лунной орбите, фиксируя силу гравитации в разных точках. Выявленная аномалия в районе кратера Южный полюс – Эйткен может объясняться именно большим количеством металла на глубине нескольких сотен километров. Математические модели, построенные учеными, показывают, что остатки сверхтяжелого железно-никелевого астероида до сих пор могут оставаться в лунной мантии.

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