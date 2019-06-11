Ученые нашли огромные залежи металла на Луне

11 июня 2019 15:49 (UTC+04:00)

Исследователи обнаружили магнитную аномалию на южном полюсе Луны, которая объясняется остатками гигантского астероида, до сих пор "законсервированного" в мантии спутника Земли, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, огромная масса металла залегает под поверхностью кратера Южный полюс – Эйткен, который расположен на обратной стороне Луны и считается самым крупным кратером Солнечной системы, образовавшимся в результате удара другого небесного тела. Предполагается, что астероид врезался в этот район Луны около четырех миллиардов лет назад.

"Представьте себе зарытую под землей груду металла, которая в пять раз больше, чем Большой остров на Гавайских островах. Мы неожиданно столкнулись примерно с такой массой", - сказал ведущий автор исследования Питер Джеймс, старший преподаватель планетарной геофизики в Бэйлорском университете. Иными словами, вес "аномалии", по оценке ученых, составляет порядка 2,4 септиллионов тонн, отмечается в материале.

Джеймс и его коллеги обнаружили гигантское "вкрапление" металла, сравнивая топографические карты Луны с данными, которая собрала программа НАСА по изучению гравитационного поля и внутреннего строения Луны (GRAIL): эксперимент 2011 года, в рамках которого два спутника двигались по лунной орбите, фиксируя силу гравитации в разных точках. Выявленная аномалия в районе кратера Южный полюс – Эйткен может объясняться именно большим количеством металла на глубине нескольких сотен километров. Математические модели, построенные учеными, показывают, что остатки сверхтяжелого железно-никелевого астероида до сих пор могут оставаться в лунной мантии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индия в середине июля отправит автоматическую станцию "Чандраян-2" к Луне
Другие страны 10 июня 11:36
Ученые назвали способ понизить артериальное давление
В мире 8 июня 13:54
Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет
В мире 7 июня 16:22
Ученые открыли способ получения энергии из углекислого газа
Другие страны 4 июня 13:22
В Азербайджане Луна будет видна сегодня около 20:20-21:06 - обсерватория
Общество 4 июня 13:04
Физики из США впервые телепортировали "логическую операцию"
Другие страны 31 мая 14:40
Лента новостей
В Азербайджане будут созданы новые логистические центры
Бизнес 16:02
Азербайджанский джаз-мугам в Аптекарском огороде Москвы: как это было (ФОТО)
Культура 15:58
Азербайджан и Турция вместе смогут противостоять любым угрозам - минобороны Турции
Турция 15:51
В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути
Экономика 15:46
Компания Bakcell получила награду министерства экономики (ФОТО)
Общество 15:39
В Азербайджане увеличено количество специальностей и мест в вузах с английским языком преподавания
Общество 15:35
Fujifilm решила вновь производить черно-белую фотопленку
Другие страны 15:25
Растут доходы Азербайджана от перевозки грузов по коридору TRACECA
Бизнес 15:25
80-летие Вагифа Самедоглу отметили строками прекрасных произведений (ФОТО)
Культура 15:23