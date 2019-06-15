Индия вводит пошлины на американские товары

15 июня 2019 23:00 (UTC+04:00)

Индия вводит повышенные пошлины на ряд ввозимых из США продуктов. Соответствующий документ Министерства финансов опубликован на портале правовой информации Gazette of India, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.

В общей сложности Нью-Дели рассчитывает получить от введения этих мер порядка 240 миллионов долларов. Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.
Решение вступит в силу в воскресенье.

Власти Индии сообщили о намерении повысить пошлины на 29 американских товаров в июне прошлого года в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Однако решение откладывалось, пока шли переговоры с американской стороной.

В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия – 25 и десять процентов соответственно. Индия, занимающая второе место в мире по величине производства стали, раскритиковала это решение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
США 18:41
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
США 18:23
Минюст США согласился, что Мнучин не обязан был предоставлять налоговые декларации Трампа
США 05:35
CNN: военные Ирана пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами
Политика 02:51
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
США 01:44
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Другие страны 14 июня 17:22
Лента новостей
В Бакинском конгресс-центре состоялся выпускной вечер (ФОТО)
Общество 22:38
Лондон приветствует приостановку Гонконгом рассмотрения законопроекта об экстрадиции
Европа 22:34
Спецслужбы Канады уничтожили досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо
Другие страны 22:14
Автопром Азербайджана лидирует среди промпредприятий
Бизнес 22:00
Генсек ЛАГ приедет в Судан на переговоры с военными и оппозицией
В мире 21:51
В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек
Европа 21:31
Два канадца выиграли в лотерею $14,2 млн
Другие страны 21:14
Наводнения в провинции Цзянси унесли жизни 12 человек
Китай 20:49
В Дамаске прогремел взрыв
Арабские страны 20:30