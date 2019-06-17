Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео ситуацию на Корейском полуострове

17 июня 2019 08:05 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудила по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео ситуацию на Корейском полуострове. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, стороны также обсудили планирующийся визит президента США Дональда Трампа в Сеул после саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня. Во время переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран пришли к единому мнению о том, что этот визит Трампа станет ключевой возможностью для обсуждения путей достижения полной денуклеаризации и долгосрочного мира на Корейском полуострове, а также для укрепления двусторонних связей. "Учитывая это, главы дипломатии Южной Кореи и США договорились продолжать тесные консультации", - цитирует агентство заявление МИД Республики Корея.

Кан Гён Хва находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. На 17 июня запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Планируется обсуждение проектов в сфере экономики и ситуации на Корейском полуострове.

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