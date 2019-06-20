Глава Минобороны Южной Кореи извинился за инцидент с пересекшей границу шхуной из КНДР

20 июня 2019 10:33 (UTC+04:00)

Министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду принес публичные извинения за то, что северокорейская лодка прошла в южнокорейские территориальные воды и не была замечена и остановлена военными, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы серьезно подошли к ситуации с северокорейской лодкой и приносим глубочайшие извинения народу Республики Корея", - сказано в документе. Министр пообещал "строго наказать виновных" и "укрепить оборону на море, чтобы предотвратить аналогичные случаи в будущем". По его словам, сформирована специальная комиссия, которая занимается расследованием инцидента.

Министерство обороны подверглось жесткой критике после того, как четверо северокорейцев на небольшой шхуне беспрепятственно пересекли морскую границу с Южной Кореей в Японском море и за три дня преодолели на ней 150 км, прибыв в порт Самчхок провинции Канвондо. На появившейся в интернете видеозаписи видно, как лодка причаливает к пирсу, а северокорейцы выходят на берег и просят у находившихся там людей одолжить мобильный телефон и угостить их сигаретами.

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