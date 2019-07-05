В Австралии авиарейс задержали из-за черепахи на взлетной полосе

Большая черепаха, оказавшаяся на взлетной полосе аэропорта города Голд-Кост, стала причиной задержки авиарейса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, командир самолета авиакомпании Jetstar Джеймс Фуллер получил разрешение на взлет и уже приступил к набору лайнером скорости, когда заметил на полосе "посторонний предмет", оказавшийся при ближайшем рассмотрении крупной черепахой. Экипаж принял решение прервать взлет до удаления рептилии в безопасное место.

"Когда мы поняли, что это живая черепаха, то немедленно связались с диспетчерской вышкой и запросили разрешение на дополнительную стоянку, а пассажирам объявили, что им придется немного задержаться из-за черепахи, которая плохо умеет выбирать места для отдыха", - рассказал Фуллер в интервью телеканалу. По его словам, пассажиры совершенно не возмущались, а стали снимать спасение черепахи на видео.

Хотя ситуация, на первый взгляд, представляется почти курьезной, наличие рептилии на взлетной полосе создавало реальную угрозу для лайнера и, соответственно, для его пассажиров, не говоря уже о самой черепахе.

"Нас, конечно, позабавил этот случай, но впредь мы будем более внимательно следить за чистотой взлетно-посадочной полосы, ведь одна из турбин самолета находилась очень близко к черепахе, и ее могло засосать в нее, продолжи мы взлет", - заявил Фуллер.

Он рассказал, что ранее ему никогда не приходилось "сталкиваться с черепахами, разгуливающими по взлетной полосе", а вот появлении на ней более подвижных животных - собак, кроликов, лис - явление не редкое.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.