Будущая глава Еврокомиссии видит в НАТО главную структуру для обеспечения безопасности ЕС

25 июля 2019 14:43 (UTC+04:00)

Североатлантический альянс - важнейшая структура, на которую опирается безопасность и оборона Евросоюза. Об этом заявила в четверг будущая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вопросы внешней и внутренней безопасности фон дер Ляйен назвала в числе трех важнейших для ЕС наряду со взвешенным развитием и благополучием граждан.

"Точно одно - общая оборона всегда будет опираться в основном на плечи НАТО. Это сильнейший в мире союз", - сказала она, напомнив, что из 29 стран, входящих в альянс, большинство - государства ЕС. "Поэтому в рамках НАТО нужна сила ЕС", - добавила она.

"Есть другие сферы, где уже ЕС, а не НАТО должен сыграть свою роль. Поэтому нам необходимы процедуры и структуры. Для этого мы создали PESCO - союз с целью обороны ЕС", - указала фон дер Ляйен.

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