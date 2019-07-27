В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге

27 июля 2019 18:28 (UTC+04:00)

В общей сложности 6677 человек заразились лихорадкой денге в Танзании, 13 человек погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местная газета Mwananchi.

"У нас были данные о шести смертях, но в правительстве произвели новую оценку и получили число погибших, составляющее 13 по всей стране. Только в области Дар-эс-Салам 6631 заболевший и 11 смертей", - приводит издание слова министра здравоохранения, общинного и гендерного развития, защиты прав детей и пожилых людей Танзании Умми Мвалиму.

При этом, как отметила министр, распространение заболевания замедлилось. Так, за июнь 2019 года общее число случаев заражения лихорадкой составило 536, а с начала июля было зафиксировано лишь шесть случаев.

Она сообщила также, что одной из проблем страны остается малярия. Согласно данным, которые привела министр, в Танзании "ежегодно 5,6 миллиона человек заболевают (малярией – ред.) и 4390 умирают".

Местная газета Citizen уточняет, что танзанийские власти объявили о вспышке лихорадки денге в марте 2018 года, когда в Дар-эс-Саламе медики диагностировали 11 человек с признаками болезни.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

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