Аэропорт Хитроу отменил 172 рейса из-за забастовки

3 августа 2019 13:53 (UTC+04:00)

Забастовка членов британского профсоюза Unite, намеченная на 5 и 6 августа, вынудила администрацию лондонского аэропорта Хитроу отменить 172 авиарейса в эти два дня. Профсоюз отверг очередное предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников, однако новый раунд переговоров должен пройти в течение дня и забастовка не состоится, если стороны договорятся, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Хитроу пока не сообщают о том, какие именно рейсы отменены, однако, как отмечает Би-би-си, затронуты будут больше 90 авиаперевозчиков. Администрация аэропорта рекомендует пассажирам уточнять у авиакомпаний, будет ли отменен тот или иной рейс, а также прибывать в аэропорт как минимум за два-три часа до вылета. В Хитроу добавили, что за отмененные рейсы авиакомпании могут предоставить своим клиентам компенсации.

По словам представителей Unite, в стачке в общей сложности может принять участие до 2,5 тыс. человек - сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб Хитроу. Если договоренность о повышении уровня оплаты их труда так и не будет достигнута, очередная забастовка состоится 23 и 24 августа. По оценкам профсоюза, 48-часовая забастовка обойдется аэропорту по меньшей мере в £4,6 млн ($5,6 млн).

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