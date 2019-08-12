В Колумбии двое военнослужащих погибли на авиашоу

Двое военнослужащих погибли во время авиашоу в Колумбии, все представления приостановлены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил министр обороны страны Гильермо Ботеро.

Трагедия произошла вечером в воскресенье. Во время шоу двое военнослужащих повисли на тросе, спущенном с вертолета, и держали флаг страны. Они упали с большой высоты, сообщает издание Tiempo.

Всего в этом шоу с веревкой принимали участие четверо военнослужащих.

"Я дал указание Вооруженным силам, чтобы эти воздушные учения были приостановлены до тех пор, пока полностью не станут известны причины инцидента в Медельине (город в Колумбии)", - сообщил Ботеро в Twitter.

Начато расследование инцидента.

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