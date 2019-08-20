Суданская оппозиция утвердила список своих кандидатов в суверенный совет

20 августа 2019 17:04 (UTC+04:00)

Суданская оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" утвердила список своих кандидатов в суверенный совет Судана, который станет высшим органом власти в стране на переходный период, заявил один из лидеров оппозиции Халед Омар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что суданская оппозиция определилась с именами своих пяти кандидатов в суверенный совет Судана, однако затем стало известно, что роспуск переходного военного совета и формирование суверенного совета в Судане перенесены на 48 часов по просьбе оппозиции, чтобы она достигла консенсуса о своих кандидатах и передала их окончательный список.

"Силы за свободу и перемены" утвердили список членов суверенного совета, в который войдут Садек Таур, Айша Муса, Мухаммед аль-Фекки, Мухаммед Хасан ат-Тааюш и Хасан Шейх Идрис", - сообщил Омар.
Ранее сообщалось, что в суверенный совет от оппозиции войдет юрист Таха Усман, однако в утвержденном списке его место занял Мухаммед Хасан ат-Тааюш. Омар также добавил, что суданская оппозиция и военный совет проведут во вторник встречу с целью подготовки к объявлению состава суверенного совета.

Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в Судане на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первый 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Уже известно, что суверенный совет - высший орган власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил о своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

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