У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек

Грузовое судно, перевозившее никелевую руду, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии, после чего перестало выходить на связь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, инцидент с судном MV Nur Allya, на борту которого находятся 25 человек, произошел в воскресенье. Как заявил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф, судно двигалось в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси и подало сигнал бедствия во время прохода близ острова Буру, после чего связь прервалась.

"Сигнал означал, что произошло что-то, что угрожает судну", - сообщил агентству Латиф. Как заявил глава местной службы спасения Муслимин Самаила, спасатели сразу выдвинулись на место последнего сигнала, поданного судном. Однако ночью операцию пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Самаила добавил, что в понедельник поиски будут возобновлены.

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