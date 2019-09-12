Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности

Президент России Владимир Путин придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества", - обратился глава российского государства к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, открывая переговоры в Сочи.

По мнению Путина, это взаимодействие очень важно, "особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма".

По словам главы государства, Москва рассчитывает, что на выборах в Кнессет победят ответственные политики, которые сохранят все лучшее в отношениях с РФ.

Российский лидер также сообщил, что в начале следующего года собирается посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения концлагеря Освенцим и Дня Холокоста.

"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - сказал Путин.

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