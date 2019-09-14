В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114

Индия планирует наладить локальное производство российских пассажирских лайнеров Ил-114 и предложить их местным авиакомпаниям в качестве регионального самолета. Об этом в интервью газете Times of India заявил председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, индийский авиапроизводитель подписал соглашение о неразглашении с компанией "Ильюшин" о проведении технического обслуживания этого самолета для его заказчиков из Индии и соседних стран.

Мадхаван отметил, что Ил-114 является идеальной заменой для используемых сегодня в Индии региональных турбовинтовых самолетов. "Ил-114-300 оснащен двигателями Pratt & Whitney (американский производитель авиационных двигателей. – прим. ред.), имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование. Хотя планируется начать с обслуживания этого самолета, мы рассчитываем производитьего здесь (в Индии. – прим. ред.), если он хорошо выйдет на рынок", - добавил глава компании.

Перспективы самолета в Индии окончательно станут ясны через три-четыре года, заключил он.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Производство самолета будет осуществляться на отечественных авиапредприятиях. Экипаж самолета состоит из командира и второго пилота.

Для успешного выполнения экипажем своих обязанностей на Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. Серийное производство таких самолетов планируется начать в 2021 году. Первый полет запланирован на ноябрь 2020 года.

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