Американские ученые заявили, что супервулкан Солнечной системы "проснется" в сентябре

Супервулкан Локи, главная "достопримечательность" Ио, одной из лун Юпитера, в сентябре этого года начнет новую серию извержений, которые можно будет увидеть с Земли с помощью мощного телескопа. Об этом сообщили ученые из университета Аризоны, выступавшие на ежегодной встрече планетологов Американского астрономического общества в Женеве, чьи слова приводит пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Локи - один из самых больших и мощнейших вулканов Ио. Его извержения выделяют так много тепла, что их можно увидеть даже с Земли при помощи инфракрасного телескопа. Если его поведение не поменяется, то этот вулкан должен проснуться в нынешнем сентябре", - заявила Джулия Рэтбан из Планетологического института в Тусоне (США).

Луна Юпитера

Ио была открыта Галилео Галилеем в начале XVII века вместе с тремя другими спутниками Юпитера - Ганимедом, Каллисто и Европой. Ее главная отличительная черта - сверхвысокий уровень вулканической активности, самый высокий во всей Солнечной Системе.

Чрезвычайная беспокойность ее недр объясняется тем, что их постоянно сжимают и растягивают приливные силы, вырабатываемые гравитационными взаимодействиями Ио, Юпитера и ее двух ближайших "соседей", Европы и Ганимеда.

В результате этого недра "вулканической" луны планеты-гиганта разогреваются до сверхвысоких температур, что и порождает рекордно высокую вулканическую активность.

Вулканы Ио

Постоянные извержения Локи, одного из самых крупных вулканов Ио, породили своеобразное гигантское озеро из лавы, чей диаметр составляет около двух сотен километров. В последние годы астрономы активно следят за поведением этого "лавоема" и новыми вспышками активности самого Локи в надежде понять, как возникло это экзотическое "море".

Последующие длительные наблюдения за Локи раскрыли удивительную вещь. Как заметила Рэтбан еще в 2002 году, этот вулкан, в отличие от его "собратьев" на Земле и других планетах, оказался удивительно периодичным в своих извержениях. В начале 2000 годов он просыпался каждые 540 дней, однако впоследствии он поменял свое "расписание" и начинал новый цикл извержений через 475 дней.

"Мы предполагаем, что Локи обладает столь предсказуемым характером из-за его огромных размеров. По этой причине его извержениями управляют фундаментальные физические законы, а мелкие побочные факторы, влияющие на поведение менее крупных вулканов, на него не действуют", - продолжает астроном.

Планетологи планируют проверить эту теорию в ближайшие дни, когда на Ио начнется новый "вулканический сезон". С одной стороны, ученые уверены в том, что новое извержение произойдет, так как им уже удалось предсказать прошлое пробуждение Локи. С другой, они не исключают того, что вулкан может поменять свое поведение.

Нечто похожее, как отмечает Рэтбан, уже произошло в середине прошлого десятилетия, когда вулкан внезапно поменял частоту извержений и начал вести себя хаотическим образом. Эта "эпоха беспорядка" завершилась лишь в 2013 году, когда Локи перешел на цикл активности в 475 дней.

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