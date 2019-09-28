На Кубе осудили санкции США против Рауля Кастро

28 сентября 2019 21:23 (UTC+04:00)

Куба осуждает санкции США против лидера Коммунистической партии страны, экс-главы государства Рауля Кастро, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Эти действия неприменимы на практике, они призваны лишь подорвать достоинство кубинского народа", - заявил Паррилья на Генассамблее ООН. По его словам, санкции являются незаконными и продвигают империалистические устремления США.

США в четверг ввели санкции против Рауля Кастро, запретив ему и членам его семьи въезд на свою территорию.

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