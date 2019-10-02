Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

2 октября 2019 05:55 (UTC+04:00)

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 21:14 по времени Восточного побережья США (04:14 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Японии и США. Кроме того, с проблемами столкнулись в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах. В России о сбоях чаще всего сообщают жители Москвы.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.

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