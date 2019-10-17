При стрельбе на празднике в Мексике погибли три человека

Группа вооруженных людей в четверг открыла огонь по гостям праздника, устроенного в муниципалитете Амосок в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Жертвами атаки стали три человека, еще как минимум шестеро получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Участники нападения скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Генеральная прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

В штате Герреро на юго-западе страны во вторник вооруженные гражданские лица атаковали армейский патруль. В завязавшейся перестрелке были уничтожены 14 нападавших, один военнослужащий погиб. В западном штате Мичоакан в понедельник неизвестные преступники убили 14 полицейских.

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