Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного

8 ноября 2019 09:59 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Индии в иностранной и национальной валютах на уровне "Baa2", ухудшив прогноз по ним до негативного со стабильного. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении агентства.

"Решение Moody's изменить прогноз на негативный отражает растущие риски того, что темпы экономического роста страны останутся существенно ниже, чем в прошлом", - говорится в сообщении. По мнению агентства, это отчасти отражает снижение эффективности государственного управления и политики при решении долгосрочных экономических и институциональных сложностей, чем Moody's ранее прогнозировало, что ведет к постепенному росту долгового бремени с уже и так высокого уровня.

Moody's отмечает, что негативный прогноз по рейтингам Индии указывает на то, что в ближайшем будущем повышение рейтинга маловероятно. "Moody's, вероятно, изменит прогноз по рейтингу на стабильный, если значительно возрастет вероятность того, что фискальные показатели стабилизируются и улучшатся со временем", - отмечает агентство.

Moody's может понизить рейтинги Индии, если ее бюджетные показатели будут значительно ослабевать. "Это может произойти в контексте длительного или сильного замедления экономического роста",- полагает агентство.

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