В Индии разбился истребитель МиГ-29К

16 ноября 2019 20:21 (UTC+04:00)

Самолет МиГ-29К разбился в субботу в Индии из-за столкновения со стаей птиц вскоре после взлета. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель ВМС страны, которым принадлежит самолет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС "Ханса" в районе Даболим в Гоа", - цитирует представителя ВМС информационное агентство ANI.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что столкновение привело к возгоранию двигателя. Оба пилота истребителя - капитан Шеокханд и лейтенант Ядав - благополучно катапультировались. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх затем общался с ними и пожелал им здоровья.

"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", - написал Раджнахт Сингх на своей странице в Twitter.

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