Забастовка железнодорожников в Южной Корее вызвала серьезные перебои в движении поездов

21 ноября 2019 08:47 (UTC+04:00)

Забастовка железнодорожников, начавшаяся в Республике Корея 20 ноября, привела к многочисленным перебоям в движении поездов в Сеуле и столичном регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг министерство транспорта страны.

По его данным, перевозки пассажиров поездами метрополитена выполняются не более чем на 82% от нормы на линиях сельского метро, находящихся в ведении Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL). Между тем руководство корпорации обещает поддерживать график движения на уровне 84,2% в часы пик с помощью привлечения внештатных сотрудников и организации временных автобусных маршрутов.

Перевозки скоростными поездами KTX осуществляются на уровне 69% от нормы, пригородными поездами - в среднем на 60%.

Профсоюз железнодорожников требует от администрации принять на работу дополнительно 4 тыс. человек, увеличить количество смен, повысить заработную плату на 4% и улучшить условия труда.

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