Власти Колумбии ввели комендантский час в Боготе

Власти Колумбии приняли решение ввести режим комендантского часа во всех районах Боготы из-за продолжающихся протестов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил колумбийский президент Иван Дуке.

"Я попросил мэра Боготы Энрике Пеньялосу ввести комендантский час по всему городу начиная с девяти вечера", - написал Дуке в Twitter.

Президент добавил, что таким образом власти надеются "гарантировать безопасность всех граждан Боготы".

Ранее комендантский час ввели в пригороде Боготы - городе Соача. "В Соаче режим комендантского часа для несовершеннолетних будет действовать с 9:00 вечера пятницы, 22 ноября, до 5:00 утра субботы, 23 ноября 2019 года", - написал мэр города Элеасар Гонсалес в Twitter.

Глава города также сообщил о введении "сухого закона" до 6:00 субботы, 23 ноября.

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для успокоения толпы. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли трое человек, 273 получили ранения.

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