Власти Колумбии ввели комендантский час в Боготе

23 ноября 2019 05:29 (UTC+04:00)

Власти Колумбии приняли решение ввести режим комендантского часа во всех районах Боготы из-за продолжающихся протестов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил колумбийский президент Иван Дуке.

"Я попросил мэра Боготы Энрике Пеньялосу ввести комендантский час по всему городу начиная с девяти вечера", - написал Дуке в Twitter.

Президент добавил, что таким образом власти надеются "гарантировать безопасность всех граждан Боготы".

Ранее комендантский час ввели в пригороде Боготы - городе Соача. "В Соаче режим комендантского часа для несовершеннолетних будет действовать с 9:00 вечера пятницы, 22 ноября, до 5:00 утра субботы, 23 ноября 2019 года", - написал мэр города Элеасар Гонсалес в Twitter.

Глава города также сообщил о введении "сухого закона" до 6:00 субботы, 23 ноября.

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для успокоения толпы. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли трое человек, 273 получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Колумбии заявил, что правительство услышало требования протестующих
Другие страны 22 ноября 08:50
В Боготе манифестанты закидали камнями правительственные здания
Другие страны 22 ноября 08:31
Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру
Другие страны 22 ноября 05:30
В Колумбии национальный марш протеста перерос в столкновения с полицией
Другие страны 22 ноября 01:46
Более 130 тыс. человек участвуют в общенациональной забастовке в Колумбии
Другие страны 21 ноября 23:50
Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час
США 17 ноября 08:27
Лента новостей
Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft
США 06:11
США потеряли беспилотник в Ливии
США 05:48
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Европа 05:05
В Мексике 10 человек погибли в двух крупных ДТП
Другие страны 04:41
В Калифорнии электричка врезалась в брошенный на путях фургон
США 04:18
Конференция ООН по Ближнему Востоку приняла итоговую декларацию
В мире 04:16
Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона
В мире 03:55
США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана
Политика 03:15
У министра обороны Ирака обнаружили двойное гражданство
Другие страны 03:05