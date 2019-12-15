В Японии предложили "заявить о правах" на все Курильские острова

Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Об этом в интервью газете "Ёмиури" заявил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Политик называет "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй Мировой войны, поскольку в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

Кадзуо Сии считает, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага (Курильский архипелаг – Прим. ред.)", – отметил политик.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого – заключение мирного договора.

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