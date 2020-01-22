В Мехико объявлен высокий уровень опасности из-за похолодания

Власти столицы Мексики объявили высокий - "оранжевый" - уровень опасности в шести городских округах из-за похолодания. Об этом сообщило во вторник управление по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны мегаполиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В текущем месяце жертвами холодов в Мехико стали по меньшей мере три человека.

Согласно прогнозам, в ночь на среду температура в ряде районов, где проживают более двух миллионов человек, может опуститься до 1 градуса выше нуля. В сложившейся ситуации столичное правительство призвало горожан одеваться как можно теплее и соблюдать технику безопасности при использовании отопительных приборов внутри помещений.

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