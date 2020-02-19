В Торонто приземлился лайнер, потерявший одно из колес шасси в Нью-Йорке

Самолет компании Air Canada смог благополучно приземлиться в аэропорту Торонто без одного из колес шасси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник телеканал CTV.

Лайнер A319 со 120 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Нью-Йорка. Во время взлета у него отвалилось одно из шести колес шасси под правым крылом. Пилот при заходе на посадку в Торонто запросил безопасный коридор.

К месту приземления были стянуты пожарные машины и спасатели, но их услуги не потребовались. Никто не пострадал.