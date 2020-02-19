В Торонто приземлился лайнер, потерявший одно из колес шасси в Нью-Йорке
Самолет компании Air Canada смог благополучно приземлиться в аэропорту Торонто без одного из колес шасси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник телеканал CTV.
Лайнер A319 со 120 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Нью-Йорка. Во время взлета у него отвалилось одно из шести колес шасси под правым крылом. Пилот при заходе на посадку в Торонто запросил безопасный коридор.
К месту приземления были стянуты пожарные машины и спасатели, но их услуги не потребовались. Никто не пострадал.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Проделанная в последние годы в городе Баку работа, построенные мосты, дорожные развязки, возможно, не имеют себе равных
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем комитета и постоянным докладчиком Европарламента по Азербайджану
Разоблачив многовековые измышления армян, Президент Ильхам Алиев показал всему миру их истинное лицо
А вы знаете, что советская Мэрилин Монро – Бакинка! Американцы провозгласили самой красивой женщиной мира (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Правления Бакинского транспортного агентства (ФОТО/ВИДЕО)