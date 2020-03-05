Японская компания начала разработку вакцины от коронавируса

Японская фармацевтическая компания "Энджес" (AnGes) объявила о совместной разработке ДНК-вакцины против нового коронавируса COVID-19 с Университетом города Осака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Компания "Энджес" специализируется на разработке ДНК-плазмида HGF, внехромосомного самовоспроизводящегося генетического элемента, и с помощью этой технологии будет создаваться вакцина от коронавируса.

Согласно пресс-релизу компании, такую вакцину можно сделать в более краткие сроки по сравнению с вакциной, создаваемой из вирусного белка, без использования опасных патогенов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия также разрабатывает вакцину от коронавируса по пяти направлениям в 13 вариантах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.В Японии число заболевших превысило 1000 человек.