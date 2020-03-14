Венесуэла вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Власти Венесуэлы приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу объявил президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"Я буду действовать в соответствии со статьей 338 [Конституции Венесуэлы], которая позволяет вводить чрезвычайное положение в случаях <...>, которые подвергают опасности нацию", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал всех чиновников "к максимальной дисциплине". "Наша общенациональная цель - не допустить распространения вируса", - подчеркнул он.

Ранее власти Венесуэлы зафиксировали в стране два первых случая заражения новым коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.