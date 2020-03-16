Президент Гватемалы объявил о закрытии границ из-за коронавируса
Власти Гватемалы приняли решение о закрытии границ страны для иностранцев до конца марта во избежание распространения коронавируса. Об этом в понедельник заявил президент республики Алехандро Джамматтеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы закрываем границы страны на ближайшие 15 дней, последний авиарейс будет принят сегодня до полуночи", - отметил глава государства на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter. По словам лидера Гватемалы, сухопутные границы разрешено будет пересекать возвращающимся на родину гватемальцам и иностранцам, постоянно проживающим в республике.
По данным властей страны, на данный момент на ее территории зарегистрировано шесть случаев заражения.
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