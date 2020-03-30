В Канаде за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось с 5 425 до 6 258. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут. Самые стремительные темпы распространения заболевания зафиксированы в провинции Онтарио, где число заразившихся за прошедшие сутки возросло более чем на 360 - до 1 355 человек. Также существенное количество носителей коронавируса выявлено в Квебеке (2 840) и Британской Колумбии (884).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту 61 заболевший умер, 508 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели у себя чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать и военных.